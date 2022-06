Nothing Phone 1: Benchmark deutet auf Mittelklasse hin

Als Carl Pei mit OnePlus an den Start ging und BBK davon überzeugen konnte, dass es eine neue Untermarke benötigt, da legte man den Fokus auf ein Flaggschiff. Das OnePlus One kam damals mit dem besten Snapdragon-Chip auf den Markt.

Nothing Phone 1 dürfte ca. 500 Euro kosten

Jetzt will es Carl Pei erneut versuchen, dieses Mal aber ohne BBK und alleine (mit einigen Investoren). Das Nothing Phone 1 steht an und das Marketing ist bereits voll angelaufen. Was wir bisher aber noch nicht wissen: Welcher Chip ist verbaut?

-->

Ein aktueller Benchmark deutet auf einen Snapdragon 778G mit 8 GB RAM hin. Der Chip wurde vor einem Jahr vorgestellt, es ist aber nicht mehr der beste 7er-Chip von Qualcomm, denn mittlerweile gibt es auch schon den Snapdragon 7 Gen 1.

Das passt zu einem älteren Gerücht, welches von Juli und etwa 500 Euro sprach. Das mit Juli stimmt, das Event wurde für den 12. Juli bestätigt, und daher gehe ich mal davon aus, dass auch die Preisangabe stimmt und wir Mittelklasse sehen.

Bisher klingt das Nothing Phone 1 nach einem iPhone 12 mit Android, aber eben mit Mittelklasse-Hardware und einer auffälligen Rückseite. Mal schauen, was wir noch so sehen werden, bis zum 12. Juli sind hier sicher noch ein paar Teaser geplant.

Sony plant wohl Kamera-Sensor mit 100 Megapixel In den letzten Jahren konnten wir ein zweites Megapixel-Wettrennen bei den vielen Android-Smartphones beobachten, was aber auch daran liegt, dass viele auf Pixel-Binning setzen. Bedeutet: Ein Sensor mit 48 Megapixel wird oft für ein Foto mit 12 Megapixel genutzt. Vier…21. Juni 2022 JETZT LESEN →

-->