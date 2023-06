Wise stellt „Assets” in Deutschland vor

Wise, ein Technologieunternehmen im Finanzbereich, bietet seinen deutschen Kunden ab sofort die neue Funktion „Assets“ an.

Mit dieser Funktion können Gelder „sicher“ auf Wise-Konten verwahrt und eine Rendite erzielt werden. Die erste verfügbare Option ist die „Zinsanlage“, die sowohl Privat- als auch Geschäftskunden zur Verfügung steht. Mit der „Zinsanlage“ können Kunden ihr Bargeld in verzinsliche Anlagen in verschiedenen Währungen umwandeln, die sich an den Zinssätzen der Zentralbanken orientieren.

Mit der „Zinsanlage“ können Wise-Kund:innen ihr Geld von einem Barguthaben in verzinste Anlagen in mehrere Währungen umwandeln, die sich an den Zinssätzen der jeweiligen Zentralbanken orientieren. Das Barguthaben, das in eine „Zinsanlage” umgewandelt wird, wird in Anlagen gehalten, die von den jeweiligen Regierungen über einen Fonds ausgegeben oder garantiert werden.

Wise aktualisiert die Zinssätze nach eigenen Angaben täglich, sodass die Kunden von möglichen Zinserhöhungen profitieren können. In Deutschland ist die neue Option „Zinsanlage” für Euro (2,53 Prozent) und britische Pfund (3,94 Prozent) verfügbar. US-Dollar sollen bald folgen.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

