Xbox All Access: Xbox-Komplettpaket startet in Deutschland

Pünktlich zu Weihnachten startet Xbox All Access in Deutschland. Das ist ein All Inclusive-Paket für Xbox-Spieler, welches eine Konsole (Xbox Series X oder Xbox Series S) und den Xbox Game Pass Ultimate enthält. Es gibt nur diese Abo-Version.

Mit einer Xbox Series X zahlt man 32,99 Euro/Monat und mit einer Xbox Series S sind es 24,99 Euro/Monat. Ihr müsst Xbox All Access für 24 Monate buchen und danach sind die Konsolen abbezahlt. Theoretisch finanziert man sich so also eine der neuen Xbox-Konsolen und muss parallel dazu eben den Game Pass buchen.

-->

Aktueller Vorteil: Die Next-Gen-Konsolen sind weiterhin ausverkauft, doch für den Launch in Deutschland hat Microsoft mal eben 7.000 Konsolen verfügbar gemacht. Wer möchte, der kann das Angebot aktuell bei Cyberport buchen, bisher ist das der einzige Händler in Deutschland – weitere sollen allerdings schon sehr bald folgen.

Xbox All Access kaufen →

Video: Xbox Series X vs. PlayStation 5

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->