Xbox Game Pass mit 18 Millionen Nutzern

Die neuen Xbox-Konsolen sind wichtig für Microsoft, doch der Xbox Game Pass ist in den letzten Monaten ebenfalls in den Fokus gerückt. Das Angebot an Spielen wurde kontinuierlich ausgebaut und der Dienst mit diversen Aktionen gepusht.

Im Spätsommer knackte Microsoft die Marke von 15 Millionen Nutzern und zum Start ins neue Jahr hat man mitgeteilt, dass es nun über 18 Millionen Nutzer sind. Das macht knapp 3 Millionen neue Nutzer in einem sehr erfolgreichen Quartal.

Xbox Game Pass Ultimate dauerhaft im Angebot

Mich wundert das Wachstum nicht, denn Microsoft pusht den Xbox Game Pass Ultimate weiterhin mit 1 Euro für 3 Monate. Es handelt sich dabei eigentlich um ein befristetes Angebot, welches jetzt aber irgendwie dauerhaft angeboten wird. Und ganz ehrlich: Dieses Angebot sollte jeder Xbox-Nutzer einmal in Ruhe testen.

Der Xbox Game Pass könnte die stärkste Waffe im Wettstreit mit Sony und der PS5 sein, denn da kann Sony nicht mithalten. Ich bin gespannt, wie sich der Dienst in den kommenden Monaten entwickelt und rechne mit vielen Ankündigungen von Microsoft – immerhin dürfte bald die Bethesda-Übernahme abgeschlossen sein.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

