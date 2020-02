Xbox Series X: Microsoft will „mutig“ gegen PlayStation 5 antreten

Microsoft hat sich bei der Xbox Series X für einen Schritt entschieden, den man bisher noch nicht gegangen ist: Man hat die Konsole bereits knapp ein Jahr vor dem Marktstart gezeigt. Es war etwas, so Xbox-Chef Phil Spencer, was ihnen nicht leicht fiel, aber es wird Zeit neue Wege mit der Xbox zu gehen.

Man ist mit der aktuellen Xbox nicht in der Position, in der man sein wollte. Im Wettstreit mit Sony hat man das Battle „Xbox One vs. PlayStation“ verloren. Die Sony PS4 feierte Ende 2019 einen Meilenstein mit über 100 Millionen verkauften Einheiten. Davon ist Microsoft mit der Xbox ganz weit entfernt.

Warum also nicht etwas mutiger mit der neuen Xbox vorgehen, Sony geht hier als klarer Favorit ins Rennen, da man deutlich mehr Fans besitzt. Laut Phil Spencer hat Microsoft ein paar „neue Dinge“ für die Vermarktung der Xbox Series X geplant.

Let’s face it, we’re not in the market position we wanted to be in this last generation. I don’t think we’re going to get to disrupt and grow our business just doing what we’ve always done. Let’s go try to do new things.