Sony PlayStation 5: Produktseite online und Preis wird noch dauern

Sony dürfte in den kommenden Wochen die PlayStation 5 enthüllen und ich würde mal darauf tippen, dass das sogar noch im Februar passieren könnte. Mittlerweile ist auch die Produktseite bei Sony online, wo man davon spricht, dass die Sony „PlayStation 5 in Kürze erhältlich“ (Ab Weihnachten 2020) sein wird.

Auf der Seite gibt Sony an, dass man bereits angefangen hat die ersten Features der neuen Generation zu kommunizieren. Doch laut Sony „dauert es noch etwas, bis [man] die nächste PlayStation-Generation komplett zeigen“ kann. Für Datum und Preis der PS5 soll man sich in einen Newsletter eintragen.

PlayStation 5: Preis steht noch nicht fest

Doch selbst wenn die Ankündigung der PS5 in diesem Monat stattfinden sollte, so wird man den Preis wohl erst deutlich später nennen. Sony hat bekannt gegeben, dass der finale Preis noch gar nicht feststeht. Es gibt viele Faktoren, die den Preis beeinflussen und man befindet sich noch in der Planungsphase.

Ich vermute schon, dass Sony eine konkrete Preisvorstellung so kurz vor dem Marktstart hat, immerhin wurde die PlayStation 5 seit einigen Jahren geplant. Aber ich kann verstehen, dass Sony noch nicht darüber sprechen möchte, denn es gibt auch noch keinen Preis für die neue Xbox von Microsoft.

Das wird ein interessanter Ablauf in diesem Jahr, denn ein Anbieter muss den Preis für die neuen Konsolengeneration als Erstes nennen und der andere kann dann darauf reagieren. Ich vermute aber, dass wir das erst im Spätsommer erfahren werden, als Nächstes steht erst das Design der PlayStation 5 an.

PS: Das Beitragsbild stammt von LetsGoDigital und zeigt nur das DevKit der PS5, das finale Design wird wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen.

