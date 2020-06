Xbox Series X: Microsoft nennt Spiele für Smart Delivery

Wir befinden uns so langsam in der Hochphase der neuen Xbox-Generation und da Xbox Series X und PlayStation 5 in etwa zeitgleich auf den Markt kommen werden, kämpfen die beiden Unternehmen um die Aufmerksamkeit der Nutzer.

Heute gibt es mal wieder eine Meldung von Microsoft, die im offiziellen Xbox Blog die Details zu Smart Delivery nennen. Das ist eine Funktion, bei der euch garantiert wird, dass ihr immer die beste Version von einem Spiel zocken könnt.

Microsoft hat heute die Spiele genannt, die Smart Delivery unterstützen werden. Die Liste findet ihr am Ende vom Beitrag, sie soll aber bis zum Launch der Xbox Series X größer werden. Und man nennt auch ein gutes Beispiel, was Smart Delivery anhand von Cyberpunkt 2077 eigentlich sehr gut erklärt:

Auch einige bereits erhältliche Xbox One-Titel, werden nachträglich zum Launch von Xbox Series X optimiert. So erlebst Du die atmosphärische Metropole Night City von Cyberpunk 2077 zum Start am 17. September noch auf Xbox One. Wenn Du dann an Weihnachten auf Xbox Series X wechselst, spielst Du den Titel genau dort weiter, wo Du auf Xbox One aufgehört hast. Sobald CD PROJECT RED dann Cyberpunk 2077 optimiert für Xbox Series X veröffentlicht, erhältst Du automatisch und ohne weitere Kosten die neueste Version.

Smart Delivery: Liste der Xbox-Spiele

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

