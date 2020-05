Xbox Series X: Video zeigt erstes Gameplay

Gestern fand das Xbox-Event von Microsoft statt und wir wussten, dass der Fokus auf den Spielen von Drittanbietern liegen wird. Falls ihr das Event verpasst habt, dann habe ich euch weiter unten das Gameplay-Video eingebunden. Bringt aber etwas Zeit mit, da wartet fast eine halbe Stunde Material auf euch.

Kommenden Monat soll es dann schon weiter gehen, denn Microsoft hat nun jeden Monat ein kleines Xbox-Event geplant und will bis zum Marktstart nach und nach Details nennen. Im Juni soll es eine Vorschau auf die eigenen Spiele für die Xbox Series X geben. Details für Juli und danach sind noch nicht bekannt.

Das folgende Video enthält Spiele wie Dirt 5, Call of the Sea, Like a Dragon, Scarlet Nexus, Scorn und besonders stolz war man auf die Weltpremiere von Assassin’s Creed Valhalla. Das ist noch nicht das komplette Lineup, weitere Details folgen. Und hier gibt es eine Übersicht aller optimierten Spiele für die neue Xbox.

