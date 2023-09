Xiaomi 13T (Pro) vorgestellt: Die neue T-Reihe bietet mehr Android-Updates

Xiaomi hält an der T-Reihe fest und hat heute das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro in Deutschland vorgestellt. Wir schauen uns also direkt mal an, was euch da erwartet.

Das Xiaomi 13T kommt mit einem 6,67 Zoll großen OLED-Display mit bis zu 144 Hz daher, es gibt den Dimensity 8200 Ultra von MediaTek, 8 GB RAM und noch 256 GB Speicher. Theoretisch gibt es auch eine Version mit 12 GB, aber nicht bei uns.

Bei den Kameras blickt man auf 50 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweit) und 50 MP (Tele) und alle kommen mit Leica-Branding daher. Der 5.000 mAh große Akku kann mit bis zu 67 Watt geladen werden, es gibt zwei Speaker und erstmals eine IP68-Zertifizierung. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und Co. sind natürlich ebenfalls mit dabei.

Das Xiaomi 13T Pro ist ähnlich ausgestattet, besitzt aber den Dimensity 9200+, 12 GB RAM, wahlweise sogar 16 GB RAM und zwischen 256 GB und 1 TB Speicher.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Die neue T-Reihe macht den Anfang bei der neuen Update-Politik, denn es wird vier große Android-Updates geben (also noch Android 17) und fünf Jahre für die Sicherheit (gilt leider nicht für die aktuelle 13er-Reihe).

Xiaomi 13T (Pro): Datum und Preise

Bei den Preisen tut sich nicht viel, das Xiaomi 13T kostet 649,90 Euro und das Xiaomi 13T Pro startet bei 799,90 Euro mit 12 + 256 GB, kostet dann 899,90 Euro mit 12 + 512 GB und 16 GB + 1 TB kosten 990,90 Euro bei uns in Deutschland.

Marktstart ist noch heute in den Farben Alpine Blue, Meadow Green und Black bei Xiaomi selbst und zu den Partnern gehören die Netzbetreiber (Telekom, O2 und Vodafone) und Amazon Deutschland ist ebenfalls mit dabei. Weitere Partner wie MediaMarkt, Saturn und Co. werden die neue T-Reihe laut Xiaomi auch anbieten.

Wer direkt bestellt, der bekommt außerdem ein Redmi Pad SE im Wert von 199,90 Euro (UVP) dazu, was aber nicht für die günstige Version des Pro-Modells gilt. Die ist davon ausgenommen. Diese Aktion gilt ab heute und endet am 11. Oktober.

