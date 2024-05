GTA 6: Rockstar äußert sich zum Datum für 2025

Anfang des Jahres gab es viele Gerüchte rund um das Datum für das neue Grand Theft Auto, denn Rockstar Games gab nur bekannt, dass es 2025 wird. In den Geschäftszahlen deutete sich jedoch ein Release im ersten Quartal des Jahres an.

Die Gerüchte sprachen davon, dass das nicht klappt und das hat Take-Two jetzt in den Geschäftszahlen bestätigt. GTA 6 erscheint im Herbst 2025, konkreter wird man nicht. Der Herbst startet am 22. September und endet am 20. Dezember.

Damit haben wir immerhin einen Zeitraum und endlich auch eine offizielle Angabe, einen neuen Trailer gab es diese Woche nicht. Da GTA 6 erst Ende 2025 kommt, würde ich aber auch erst nach dem Sommer mit einem weiteren Trailer rechnen.

