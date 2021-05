Xiaomi Mi 11 Ultra startet am 11. Mai in Deutschland

Das Xiaomi Mi 11 Ultra wird kommende Woche endlich in Deutschland starten. Es hat sich bereits gestern angedeutet, dass der Launch in Europa am 11. Mai 2021 stattfindet und heute hat das nun auch Xiaomi Deutschland offiziell bestätigt.

Xiaomi hat ein kleines Event am 11. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit geplant und man darf davon ausgehen, dass da sicher noch die ein oder andere Aktion geplant ist, mit der Xiaomi den Launch des neuen Highend-Flaggschiffs pushen möchte.

-->

Wir werden das Geschehen natürlich verfolgen und euch dann hier alle Details liefern. Die UVP des Xiaomi Mi 11 Ultra liegt bei 1199 Euro und die Details zum Gerät findet ihr in diesem Beitrag. Wir haben auch schon einen Vergleich mit dem Samsung Galaxy S21 Ultra online, ein Test wird dann vielleicht auch noch folgen.

Samsung vs. Xiaomi: Test als Video

Flaggschiff-Test 2021: Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Xiaomi Mi 11 Ultra Die Flaggschiff-Reihe geht heute in die vierte Runde, und zwar muss das Samsung Galaxy S21 Ultra gegen das ganz neue Xiaomi Mi 11 Ultra antreten. Vorab: Es bleibt dabei, wir sind ein Blog mit einer sehr persönlichen Note und vor…1. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->