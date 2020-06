Xpeng P7: Konkurrenz für das Tesla Model 3 startet in China

Xpeng ist angetreten, um Tesla bei den Elektroautos anzugreifen. Den Anfang macht ein Modell namens Xpeng P7, welches ab sofort in China ausgeliefert wird. Es gibt auch schon die ersten Fahreindrücke auf YouTube und dort sieht man, dass es gegen das Tesla Model 3 (es war beim Event vor Ort) antreten soll.

Xpeng will Tesla beim Preis unterbieten

In China möchte man knapp 10.000 Euro (umgerechnet) weniger, als Tesla für das Model 3 Long Range haben. Allerdings startet man mit einem Elektromotor, eine Version mit Dual-Motor soll später kommen. Das Unternehmen orientiert sich allgemein sehr stark an Tesla, was auch die globale Produktseite zeigt.

Die Reichweite ist ein bisschen höher und es steckt auch eine Menge Technik von Bosch, Nvidia und Qualcomm im Xpeng P7, damit man diverse Assistenzsysteme nutzen kann. In den letzten Wochen machte das Modell aber eher als Tesla-Klon aus China die Runde in den Medien – was nicht ganz abwegig ist.

Der Wandel der Branche bringt jedenfalls neue Chance mit und Xpeng hat noch vor BMW, Volkswagen oder Mercedes-Benz ein Konkurrenzprodukt für das Tesla Model 3 in China auf den Markt gebracht, das muss man auch anmerken. Mal schauen, ob Xpeng eine große Zukunft auf dem Automarkt hat.

Video: Erste Fahrt im Xpeng P7

