VW ID.4: Volkswagen plant Ankündigung im August

Volkswagen präsentierte Anfang 2020 ein letztes Konzept vom VW ID.4, dem ersten Elektro-SUV der ID-Reihe. Der VW ID.4 soll noch 2020 gezeigt werden, aber seit dem letzten Teaser ist Volkswagen erstaunlich ruhig bei diesem Modell.

Vor ein paar Tagen gab es dann einen Leak, der uns die Serienversion vom VW ID.4 zeigte und wo wir vermutlich einen ersten Eindruck von der GTX-Version gesehen haben. Beim VW ID.3 ist wohl keine GTX-Version geplant, doch der VW ID.4 soll das erste ID-Modell sein, welches mit einem Dual-Motor daher kommt.

VW ID.4 soll im August gezeigt werden

Doch es stellt sich weiterhin die Frage: Wann startet der VW ID.4? Wie Autocar nun berichtet, wird Volkswagen den VW ID.4 angeblich Ende August vorstellen. Und in Großbritannien wird der E-SUV ab dem zweiten Quartal 2021 ausgeliefert. Es wäre also denkbar, dass es auch in Deutschland erst ab 2021 beim ID.4 losgeht.

Zum Start wird es nur die Version mit einem Elektromotor und knapp 200 PS geben, der VW ID.4 GTX mit knapp 300 PS und Dual-Motor soll aber innerhalb von 12 Monaten nachgereicht werden. Volkswagen könnte die GTX-Version im August zeigen, wobei eine Ankündigung im nächsten Jahr auch denkbar wäre.

Volkswagen hat auch hier mehrere Akkugrößen geplant, das größte Modell soll bis zu 83 kWh bekommen und knapp 340 km weit kommen. Alle Modelle laden wohl mit 125 kW und produziert wird in Deutschland, China und den USA.

