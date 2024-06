YouTube Premium mit VPN-Trick: Google greift durch und kündigt Abos

YouTube geht konsequent gegen Premium-Abonnenten vor, die versuchen, über ein VPN in anderen Ländern günstigere Abonnementpreise zu nutzen.

Diese Woche äußerten sich mehrere Nutzer auf Reddit und anderen Plattformen frustriert darüber, dass ihre YouTube Premium-Abonnements aufgrund der Nutzung eines VPN durch Google gekündigt wurden. VPNs können die IP-Adresse eines Nutzers verschleiern und es so aussehen lassen, als befinde er sich in einem anderen Land, in dem YouTube Premium billiger ist.

YouTube bestätigt das Vorgehen

Ein YouTube-Sprecher bestätigte inzwischen gegenüber TechCrunch, dass man über Systeme verfüge, um das Land eines Nutzers zu bestimmen. Und in Fällen, in denen das Anmeldeland nicht mit dem Land des Zugriffs übereinstimme, werde man die Mitglieder auffordern, ihre Rechnungsinformationen auf ihr aktuelles Wohnsitzland zu aktualisieren. Das bedeutet natürlich auch, dass das höhere Kosten auf die betroffenen Nutzer zukommen.

YouTube äußerte sich zwar nicht direkt zu den Kündigungen, aber ein Google-Supportmitarbeiter sagte gegenüber PCMag, dass YouTube damit begonnen habe, Premium-Abonnements für Konten zu kündigen, die falsche Anmeldeländerinformationen angegeben hatten. Nutzer, die gegen diese Regel verstoßen, erhalten eine E-Mail und eine Benachrichtigung in der App, dass ihr Abonnement gekündigt wurde.

YouTube Premium ist auch ein Musikstreamingdienst

YouTube Premium entfernt Werbung auf YouTube und kostet in Deutschland aktuell mindestens 10,83 Euro pro Monat (im Jahrestarif, ansonsten 12,99 € pro Monat), enthält dann allerdings auch den vollen Zugang zu YouTube Music.

Für mich persönlich ist das ein faires Angebot, denn die Nutzung von YouTube macht damit erst Spaß und ich nutze YouTube Music auch als meinen einzigen Musikstreamingdienst.

Wer bereits einen anderen Musikdienst nutzt, für den könnte eventuell YouTube Lite interessant sein. Das kostet nur 6,99 € pro Monat und kommt ohne Musikflatrate daher.

