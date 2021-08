YouTube ohne Werbung: Google testet „Premium Lite“ als Abo

Den meisten von euch wird YouTube Premium sicher ein Begriff sein und sei es nur deshalb, weil Google bei gefühlt jedem Start der App einen Banner anzeigt, der das Abo bewirbt und mal eben den kompletten Bildschirm dabei einnimmt.

YouTube Premium startete vor drei Jahren in Deutschland, zusammen mit YouTube Music. Das Abo kostet 11,99 pro Monat und enthält neben YouTube Music auch die Offline-Downloads für Videos und vor allem keine Werbung bei YouTube.

YouTube Premium Lite wird getestet

Ich fand das immer interessant, da ich viel YouTube schaue, allerdings nutze ich bis heute Spotify und habe auch nicht vor zu YouTube Music zu wechseln. Da könnte also das neue Abo von Google interessant sein: YouTube Premium Lite.

Was bedeutet „Lite“ in diesem Fall? Das ist sehr simpel: Für 6,99 Euro pro Monat könnt ihr YouTube ohne Werbung nutzen. Man zahlt also in etwa die Hälfte (etwas mehr) und verzichtet auf Offline-Videos und eben noch YouTube Music.

Auf YouTube Music kann ich gerne verzichten, aber die Offline-Wiedergabe bei YouTube wäre dann doch etwas, was ich gerne hätte. Vor allem bei 7 Euro pro Monat hätte ich doch gedacht, dass diese mit im Lite-Abo enthalten ist.

Aktuell testet Google das neue Lite-Abo übrigens noch, das hat man gegenüber The Verge bestätigt. Es sind auch Länder in Europa dabei, Deutschland allerdings nicht. Die Nachfrage wird also bald entscheiden, ob das Lite-Abo kommt.

