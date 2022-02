Zattoo startet Live-TV-Empfehlungen und eine Weiterschauen-Funktion

Mit personalisierten Live-TV-Empfehlungen und einer Weiterschauen-Funktion erweitert Zattoo ab sofort sein Feature-Angebot.

Auf der Highlights-Seite in der Zattoo App unter „Dein persönliches Live-Programm” zeigt Zattoo ab sofort personalisierte Live-TV-Empfehlungen. Diese sind auf die jeweiligen Fernsehgewohnheiten des Nutzers zugeschnitten: Je häufiger der Nutzer eine bestimmte Sendung oder Kategorie wie Sport, Filme, Serien oder Entertainment schaut, desto eher werden diese empfohlen.

Daneben stellt Zattoo in diesem Bereich auch Sendungen vor, die aktuell im Live-Programm am meisten geschaut werden.

Zattoo mit neuer Weiterschauen-Funktion

Ebenfalls neu hinzugekommen ist der Bereich „Weiterschauen“. Diese Funktion, welche bereits durch große On-Demand-Anbieter bekannt ist, bringt Zattoo nun auch ins Live-Fernsehen. Wer eine Sendung unterbricht, findet diese ab jetzt direkt in dem Bereich „Weiterschauen“ auf der Highlights-Seite in der Zattoo-App. Nutzer können ihr Programm damit an der gleichen Stelle weiterschauen, an der sie im Live-TV aufgehört haben, egal auf welchem Gerät.

Wer die Folge einer Serie oder einer Show bereits vollständig zu Ende geschaut hat, dem wird stattdessen eine neue Folge vorgeschlagen, sofern diese zur Verfügung steht. Im Weiterschauen-Bereich werden alle Inhalte berücksichtigt, die zeitversetzt durch Funktionen wie Live-Pause, Restart oder Aufnahmen sowie im On-Demand-Bereich zur Verfügung stehen. Der Umfang dieser Inhalte richtet sich dabei nach gewähltem Abonnement.

