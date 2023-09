Zelda: Nintendo hat keine DLC-Pläne für Tears of the Kingdom

Zelda: Breath of the Wild war ein Neustart für die Zelda-Reihe und ein sehr großer Schritt mit einer Open World-Erfahrung. Das kam sehr gut an und daher arbeitete Nintendo nicht nur an zwei DLCs, es gab auch einen Nachfolger für dieses Spiel.

Das kommt in der Zelda-Welt nicht oft vor, vor Tears of the Kingdom ist es genau genommen nur einmal passiert. Doch wie sieht es bei diesem Spiel aus, wird es in diesem Fall ebenfalls ein DLC geben? Das ist derzeit nicht bei Nintendo geplant.

Eiji Aonuma hat im Interview mit Famitsu verraten, dass es „dieses Mal keine Pläne (für) zusätzliche Inhalte“ gibt. Man habe das Gefühl, dass man „alles getan habe“, was für diese Welt nötig sei. Die beiden Zelda-Spiele sind somit abgeschlossen.

Ich vermute, dass es auch taktische Gründe hat, denn es steht eine neue Konsole von Nintendo für 2024 im Raum und Zelda ist eine extrem beliebte und erfolgreiche Reihe, da wird Nintendo sicher einen neuen Zelda-Titel in Auftrag gegeben haben.

