Telekom bestätigt Störung bei MagentaTV

Derzeit gibt es ein technisches Problem bei MagentaTV, das bei allen Geräten der ersten Generation zu Login-Problemen führt. Die Nutzer haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich in ihren Account einzuloggen und auf die Dienste zuzugreifen.

Die Techniker von MagentaTV sind sich des Problems bewusst und arbeiten „intensiv“ daran, es so schnell wie möglich zu beheben. Die genaue Ursache des Problems ist noch nicht bekannt, aber das Team arbeitet mit Hochdruck an einer schnellen Lösung, so die Telekom.

Die Nutzer werden während der Reparaturarbeiten um Geduld gebeten. Wir gehen davon aus, dass die Probleme nicht sonderlich lange anhalten werden.

