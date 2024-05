College Football 25: EA Sports lässt die alte Spieleserie wieder aufleben

Mit College Football 25 wollen der Publisher EA Sports und das Entwicklerstudio EA Orlando und EA Tiburon die alte Spielreihe wieder aufleben lassen, nachdem mit NCAA Football 14 Anfang Juli 2013 der letzte Teil der Reihe in den Handel kam. Der Fokus liegt dabei auf dem gleichen NFL-Franchise wie Madden, allerdings auf dem American Football an Universitäten und Colleges in den USA und Kanada.

Bald heißt es wieder: „Ready, down, set, hut ….“

Das Spiel soll durch verschiedene Spielmodi wie Dynasty, Road To Glory und College Football Ultimate Team sowie die Spielvielfalt von 134 FBS-Schulen (Football Bowl Subdivision) sehr umfangreich sein. Über Lizenzen und Vereinbarungen will EA Sports tausende aktuelle Athleten in College Football 25 einbinden, um ein möglichst realistisches Spielerlebnis zu bieten.

EA Sports College Football 25 wird am 19. Juli im Handel erscheinen. Das Spiel wird ausschließlich für Next-Gen-Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Serie X|S erhältlich sein. Weitere Details sollen im Sommer folgen.

-->