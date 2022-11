Zukunft für Elektroautos: Honda zeigt neues Konzept

Honda hat letztes Jahr die Marke e:N eingeführt, die zunächst für China gedacht ist, wo man mehr Druck bei Elektroautos machen möchte. Doch die Modelle sollen irgendwann exportiert werden, das folgende Konzept ist also auch für uns interessant.

Der Honda e:N2 ist die Vorlage für eine Elektro-Limousine und soll auch die neue Designsprache der Zukunft von Honda repräsentieren. Es wird also wesentlich kantiger bei Honda, wobei das bisher noch ein Konzept und keine Serienversion ist.

Details zum Honda e:N2 hat die Marke nicht genannt, aber das Design geht dann doch in eine etwas andere Richtung, als beim kommenden Elektro-SUV. Finde ich gut, ich mag kanten und von mir aus darf es auch gerne mehr Limousinen geben.

Mal schauen, was davon am Ende übrig bleibt und wie die Serienversion aussieht, was sie kann, was sie kostet und wann sie nach Europa kommt. Und da werden mit Sicherheit noch ein paar Jahre ins Land ziehen, bis der Honda e:N2 bei uns erscheint.

Neues Elektro-Flaggschiff: Audi Q8 e-tron offiziell bestätigt Der Audi e-tron war das erste Elektroauto der Marke und ein Vorzeigemodell. Doch es setzte keine Meilensteine und die Konkurrenz holte schnell auf. Mercedes und BMW haben gute Elektro-SUVs im Portfolio und daher muss Audi jetzt nachlegen. Aus dem Audi…7. November 2022 JETZT LESEN →

-->