Neues Elektro-Flaggschiff: Audi Q8 e-tron offiziell bestätigt

Der Audi e-tron war das erste Elektroauto der Marke und ein Vorzeigemodell. Doch es setzte keine Meilensteine und die Konkurrenz holte schnell auf. Mercedes und BMW haben gute Elektro-SUVs im Portfolio und daher muss Audi jetzt nachlegen.

Aus dem Audi e-tron wird der Audi Q8 e-tron, das haben wir schon Anfang des Jahres erfahren und Audi hat auch schon Teaser gezeigt. Seit heute gibt es ein neues Bild und Audi hat den Namen auch ganz offiziell über alle Kanäle bestätigt.

Wir bekommen einen Audi Q8 e-tron und Audi Q8 e-tron Sportback und ich gehe in beiden Fällen von einer passenden S-Version aus. Wer weiß, vielleicht bekommen wir dieses Mal auch eine RS-Version, aber damit würde ich derzeit nicht rechnen.

Die Ankündigung des Audi Q8 e-tron findet am 9. November statt, also noch diese Woche. Parallel dazu arbeitet Audi übrigens auch an einem komplett neuen Audi Q8 e-tron, mit einer neuen Elektro-Plattform, aber der kommt dann erst 2025/2026.

Audi hat das Design des e-tron etwas überarbeitet, aber da tut sich wohl gar nicht so viel. Die meisten Neuerungen gibt es unter der Haube, unter anderem mit bis zu 600 km Reichweite, und im Innenraum, der soll nämlich auch neu gestaltet sein.

