simplebanking 2.2.2 importiert jetzt MoneyMoney-Datenbanken

Die kostenlose Banking-App simplebanking kann mit Version 2.2.2 erstmals bestehende MoneyMoney-Datenbanken samt Umsatzhistorie importieren.

Für Nutzer, die sich nach der Abo-Umstellung bei MoneyMoney nach einer Alternative umsehen, dürfte das besonders interessant sein. Denn beim Wechsel der Banking-Software ist häufig nicht das Einrichten der Konten das Problem, sondern die über Jahre angesammelte Historie.

Simplebanking übernimmt laut Entwickler neben den Konten und sämtlichen Umsätzen auch die in MoneyMoney gepflegten Kategorien. Die Bank-PIN und vorhandene HBCI-Schlüssel bleiben dabei unangetastet. Das Datenbankkennwort wird ausschließlich zur Entschlüsselung verwendet und nicht gespeichert.

simplebanking unterstützt jetzt Trade Republic und eigene Kategorien

Auch abseits des Imports hat sich seit Version 2.0.9 einiges getan. Die Banking-App unterstützt inzwischen Trade Republic und nach Angaben des Entwicklers mehr als 1.300 Bankverbindungen in vier Ländern. Eine Übersicht der unterstützten Institute gibt es unter simplebanking.de/banken.

Weitere Neuerungen betreffen die Verwaltung der eigenen Finanzen:

Eigene Kategorien lassen sich zusätzlich zu den 14 vorgegebenen Kategorien erstellen.

Kategorien können umbenannt und mit individuellen Farben versehen werden.

Im vergrößerten Fenster erscheinen die farbigen Kategorien direkt neben dem jeweiligen Händler.

Kostenlos und Open Source, auch für Windows

Simplebanking bleibt kostenlos und quelloffen. Lediglich für das Zusatzmodul simplesend, mit dem sich Geld senden lässt, werden einmalig 15 Euro fällig. Ein Abonnement gibt es nicht.

Wer seine MoneyMoney-Datenbank importiert, erhält unmittelbar danach einen Gutschein und bezahlt für simplesend nur 10 Euro. Daneben läuft weiterhin die öffentliche Beta für Windows 10 und Windows 11.

Gerade die Kombination aus Datenimport und Einmalzahlung ist angesichts der MoneyMoney-Abo-Umstellung interessant. Ob simplebanking den bisherigen Funktionsumfang im eigenen Banking-Alltag vollständig ersetzen kann, muss allerdings jeder selbst prüfen.

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