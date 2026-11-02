Software

simplebanking macht den nächsten Schritt: Jetzt auch für Windows

René Hesse
Von

Die Banking-App simplebanking ist jetzt auch für Windows verfügbar und unterstützt nach Entwicklerangaben inzwischen 1.339 Bankverbindungen.

Die neue Windows-Anwendung steht zunächst als öffentliche Beta für Windows 10 und 11 bereit. Parallel wurde simplebanking auf Version 2.0.9 aktualisiert.

Das Update konzentriert sich auf technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Sichtbar ändert sich vor allem, dass Bankseiten nicht mehr automatisch geöffnet werden, sondern nur noch nach einer unmittelbar vorherigen Nutzeraktion.

simplebanking erweitert Plattformen und Bankunterstützung

Die eigenständige Windows-App zeigt Kontostände im Infobereich des Betriebssystems an. Außerdem bietet sie eine Umsatzübersicht und die Funktion Money Mood.

Die Entwicklung befindet sich ausdrücklich noch in einem frühen Stadium. Interessierte finden die Beta unter simplebanking.de/windows und den öffentlich zugänglichen Quellcode auf GitHub.

Auch bei der Bankunterstützung hat sich einiges getan. Nach Angaben des Entwicklers sind mittlerweile 1.339 Bankverbindungen in vier Ländern verfügbar:

  • Deutschland: 1.133 Bankverbindungen
  • Österreich: 96 Bankverbindungen
  • Spanien: 88 Bankverbindungen
  • Portugal: 22 Bankverbindungen

Deutschland und Österreich sollen damit praktisch vollständig abgedeckt sein, Spanien und Portugal zu großen Teilen. Eine neue Suchfunktion unter simplebanking.de/banken ermöglicht die gezielte Prüfung unterstützter Institute.

Eine weitere Verbesserung betrifft die Finanzprognose. simplebanking erkennt nun Daueraufträge und berücksichtigt diese bei den Fixkosten sowie in der Übersicht „Noch offen“. Dadurch muss die Anwendung entsprechende Zahlungen nicht mehr allein aus vergangenen Buchungen ableiten.

simplebanking bleibt kostenlos und Open Source. Lediglich das Zusatzmodul simplesend zum Geldsenden kostet einmalig 15 Euro. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.

Gerade die Berücksichtigung echter Daueraufträge dürfte die Finanzübersicht im Alltag verlässlicher machen. Zusammen mit der Windows-Beta entwickelt sich simplebanking damit über reine Kontostandsanzeigen hinaus.

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