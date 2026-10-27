So groß ist GTA 6 (auf der PlayStation 5)

Das neue Grand Theft Auto VI ist exakt 210 GB groß, wie der für genau diese Informationen extrem zuverlässige Account „PlayStationSize“ heute verraten hat.

Rockstar verschickt seit gestern die Review-Codes, es war also nur eine Frage der Zeit, bis wir die Größe kennen. Wobei wir bisher nur die Größe auf der PlayStation 5 von Sony kennen, noch nicht die der Xbox Series X/S von Microsoft. Der Pre-Load beginnt übrigens am 12. November, die Codes der Box kommen an diesem Tag an.

Achja, ein Detail kennen wir noch, diese Woche gibt es eine Sonderausgabe des Edge Magazins mit 16 Seiten zu GTA 6 und neuen Screenshots, sie erscheint am Donnerstag. Es ist unklar, ob Rockstar vor Release selbst nochmal Gameplay zeigt.

🚨 Grand Theft Auto VI – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB – 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99)

Pre-Load : November 12

Release : November 19 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight pic.twitter.com/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗