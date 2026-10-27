Gaming
So groß ist GTA 6 (auf der PlayStation 5)
Das neue Grand Theft Auto VI ist exakt 210 GB groß, wie der für genau diese Informationen extrem zuverlässige Account „PlayStationSize“ heute verraten hat.
Rockstar verschickt seit gestern die Review-Codes, es war also nur eine Frage der Zeit, bis wir die Größe kennen. Wobei wir bisher nur die Größe auf der PlayStation 5 von Sony kennen, noch nicht die der Xbox Series X/S von Microsoft. Der Pre-Load beginnt übrigens am 12. November, die Codes der Box kommen an diesem Tag an.
Achja, ein Detail kennen wir noch, diese Woche gibt es eine Sonderausgabe des Edge Magazins mit 16 Seiten zu GTA 6 und neuen Screenshots, sie erscheint am Donnerstag. Es ist unklar, ob Rockstar vor Release selbst nochmal Gameplay zeigt.
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Die Disc Version wird also nur eingestellt, weil die Scheiben nur 100 GB fassen ;)
Pioneer hat 2008 schon eine 400GB BluRay entwickelt, Sony hat 2010 sogar an einer 1TB Disc gearbeitet. Unabhängig davon wird man die Daten eh komprimiert auf die Disc packen so das 100Gb vermutlich reichen. Die meisten Entwickeln kümmern sich jedoch kaum noch darum. Hat man ja bei Helldivers 2 sehr gut gesehen, da ist man von 154GB auf 23GB geschrumpft, nachdem man ein paar Anpassungen vorgenommen hat.