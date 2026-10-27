Gaming

So groß ist GTA 6 (auf der PlayStation 5)

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Das neue Grand Theft Auto VI ist exakt 210 GB groß, wie der für genau diese Informationen extrem zuverlässige Account „PlayStationSize“ heute verraten hat.

Rockstar verschickt seit gestern die Review-Codes, es war also nur eine Frage der Zeit, bis wir die Größe kennen. Wobei wir bisher nur die Größe auf der PlayStation 5 von Sony kennen, noch nicht die der Xbox Series X/S von Microsoft. Der Pre-Load beginnt übrigens am 12. November, die Codes der Box kommen an diesem Tag an.

Achja, ein Detail kennen wir noch, diese Woche gibt es eine Sonderausgabe des Edge Magazins mit 16 Seiten zu GTA 6 und neuen Screenshots, sie erscheint am Donnerstag. Es ist unklar, ob Rockstar vor Release selbst nochmal Gameplay zeigt.

Gaming · 27. Oktober 2026

Nintendo Switch 2: Spekulation über eine neue Lite-Version

Nintendo überraschte bei der ersten Switch mit einer Switch Lite, die eigentlich gar keine Switch war, da man nicht „switchen“… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat 🏅
    sagt am

    Die Disc Version wird also nur eingestellt, weil die Scheiben nur 100 GB fassen ;)

    Antworten
    1. Hazz 🔅
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      Pioneer hat 2008 schon eine 400GB BluRay entwickelt, Sony hat 2010 sogar an einer 1TB Disc gearbeitet. Unabhängig davon wird man die Daten eh komprimiert auf die Disc packen so das 100Gb vermutlich reichen. Die meisten Entwickeln kümmern sich jedoch kaum noch darum. Hat man ja bei Helldivers 2 sehr gut gesehen, da ist man von 154GB auf 23GB geschrumpft, nachdem man ein paar Anpassungen vorgenommen hat.

      Antworten

Mehr entdecken
Leapmotor: Die „Technologiemarke“ von Stellantis lockt neue Kunden an
27.10.26 · Mobilität
Nintendo zeigt morgen neue Switch-Spiele
27.10.26 · Gaming
Nintendo Switch 2: Spekulation über eine neue Lite-Version
27.10.26 · Gaming
Opel plant überraschendes Comeback bei den Elektroautos
27.10.26 · Mobilität
Rockstar verschickt Review-Codes für GTA 6
26.10.26 · Gaming
SwitchBot KI Art Frame 2 startet in drei Größen ab 149,99 Euro
27.10.26 · Hardware
Apple aktualisiert zwei Macs mit M6-Chip
27.10.26 · Computer
GTA 6: Marketing im deutschen Handel soll nächste Woche starten
26.10.26 · Gaming
Bundesregierung: Dienstwagenprivileg ist keine Subvention
27.10.26 · Mobilität
PlayStation-Handheld soll eine exklusive Funktion haben
26.10.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / So groß ist GTA 6 (auf der PlayStation 5)