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So viele Menschen nutzen aktuell Spotify

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
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Es gibt frische Zahlen von Spotify. Man steigert sich nicht nur langsam beim Umsatz und Gewinn und bleibt in den schwarzen Zahlen, auch das Wachstum hält weiterhin an. Spotify ist auf einem guten Weg zu einem „Milliarden-Dienst“.

Aktuell kommt man aber noch auf 788 Millionen Nutzer, so der Stand in Q3 2026, dies entspricht einem Wachstum von 11 Prozent. Zahlende Premium-Nutzer gibt es 306 Millionen, hier lag der Zuwachs bei 9 Prozent, also etwas schwächer.

Spotify bleibt damit die Nummer 1 der Streamingdienste bei Musik und durch die immer weiter steigenden Preise der Streamingwelt optimiert sich langsam auch der Gewinn. Darauf rückt übrigens auch immer mehr der Fokus, es würde mich daher nicht wundern, wenn Spotify in absehbarer Zeit das konstante Wachstum vernachlässigt.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Man muss dazu sagen vieles liegt dabei an dem Algorithmus. Kein anderer Dienst kommt an den Algorithmus von spotify ran. Ich bin schon mehrmals nur deswegen zurück zu spotify.

    Antworten

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