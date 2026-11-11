Gaming

Sony fährt PC-Strategie noch weiter zurück

Oliver Schwuchow
Von

Es gab eine Zeit, in der Sony den PC als zweite Plattform für die PlayStation-Spiele und vor allem auch PlayStation-Dienste sah. Doch mit der Zeit erkannte Sony, dass exklusive Funktionen und Spiele für die eigene Konsole deutlich wichtiger sind.

Mittlerweile sind kommende Spiele der PlayStation Studios wieder exklusiv für die PS5 und kommen nicht auf den PC und am 10. Dezember wird man auch die PC-App für PlayStation Plus einstellen, mit der man gewisse Spiele streamen konnte.

Dies sei aber nicht nur eine strategische Entscheidung, die dazu passt, dass der PC wieder eine untergeordnete Rolle für Sony spielt, sie wurde vor allem nicht wirklich genutzt. Laut Sony nur von 0,4 Prozent der Premium-Abonnenten. Das kann man dann natürlich verstehen, sowas lohnt sich wirtschaftlich für Sony überhaupt nicht.

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