PlayStation: Sony ist mit Live-Service-Strategie gescheitert

Die große Live-Service-Strategie von Sony ist mittlerweile gescheitert, man kann sogar fast sagen, dass sie krachend gescheitert ist. Mit Fairgame$ trennt man sich bei Sony jetzt von einem weiteren Shooter, den man sogar nie veröffentlichen wird.

Sony zeigte das Spiel im Frühjahr 2023, es wurde von Haven entwickelt, einem Studio, welches man im Jahr vorher einkaufte. Das PlayStation Studio wird laut Bloomberg nicht geschlossen, das Team hilft anderen Studios bei der Entwicklung.

Grund war, so ein nicht offizielles Schreiben von Sony, dass das Feedback intern zu schlecht war, man hat es immer wieder getestet. Eigentlich sollte es ja sogar mal 2025 erscheinen und wurde verschoben, um die Kritikpunkte zu beheben. Und wieder viel Geld versenkt, wieder ein Studio in Gefahr und wieder kein neues Spiel.

Gescheiterte Live-Service-Offensive

Concord scheiterte direkt nach Marktstart, Marken wie The Last of Us, Spider-Man und God of War konnte man nicht als Live-Service-Spiel realisieren, eigentlich war nur Helldivers 2 ein Erfolg. Marathon ist noch live, aber kein großer Erfolg, und das Horizon-Spiel steckt im Reboot, das wird man vermutlich auch noch einkassieren.

Über 10 Live-Service-Spiele wollte Sony haben, zu denen, die man schon hatte und die vorher in Entwicklung waren, das war zu ambitioniert. Ein wirklich erfolgreiches Spiel wie Fortnite lässt sich auch nicht planen, das musste Sony jetzt feststellen, der Erfolg von solchen Spielen ist manchmal einfach nur ein ungeplanter Zufall.

Ich hoffe jetzt, dass das Management aus diesem Fehler lernt und mit der PS6-Ära wieder das bringt, wofür die PlayStation Studios bekannt sind und was sie echt gut können. Man hat Glück, dass die Drittanbieter bei dieser Konsolengeneration so gut abgeliefert haben und mit GTA 6 ein echter Blockbuster in diesem Jahr ansteht.

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