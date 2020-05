Spotify Kids: Beta-Version ab sofort in Deutschland verfügbar

Spotify bringt nun auch in Deutschland eine eigene App für Kinder an den Start. Spotify Kids kann ab sofort für Android und iOS in einer Beta-Version heruntergeladen werden.

Einige Zeit lang wurde Spotify Kids schon in anderen Märkten getestet, nun ist die App auch in Deutschland verfügbar. Mit Spotify Kids bietet der Streaming-Dienst ab sofort eine separate App für seine kleinste Zielgruppe an, in der eine kuratierte Auswahl des Angebots zur Verfügung steht.

Eigenen Angaben zufolge können Kinder über Spotify Kids auf in etwa 30.000 Songs und 170 Playlisten zurückgreifen. Darunter befinden Hörspiele wie Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen, Playlisten wie “Singen & Lernen” oder “Bewegungslieder” oder aber Titel von bekannten Künstlern wie Mark Forster, LEA und Rolf Zuckowski.

Das auf Kinder zugeschnittene Angebot von Spotify Kids soll es diesen ermöglichen, auch eigenständig den Streaming-Dienst zu verwenden. Dazu wurden eine angepasste Navigation entwickelt und Kontroll-Funktionen für Eltern implementiert. Sie können das Angebot mit zwei altersspezifischen Filtern noch einmal einschränken und die Streaming-Historie ihrer Kinder verfolgen.

In Deutschland ist Spotify Kids ab sofort kostenlos für alle Abonnenten von Spotify Premium Family als Beta-Version verfügbar. Die App kann sowohl für Android als auch iOS heruntergeladen werden.

