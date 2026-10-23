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Spotify wird „teurer“: Man geht gegen Familienabo-Schnorrer vor

Oliver Schwuchow
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Der „Familienabo-Trick“ ist kein geheimer Trick, in der Welt der Abos ist es normal geworden, dass sich Personen ein Familienabo teilen, die keine Familie sind. In der Zeit des Wachstums war das den Diensten größtenteils egal. Jetzt nicht mehr.

Nach Netflix und Co. wird jetzt auch Spotify die Maßnahmen anziehen und geht strenger gegen die vor, die ihr Familienabo mit Menschen teilen, die nicht direkt im Haushalt wohnen. Wie mit einem ganz neuen QR-Code, den man scannen muss.

Spotify spricht von „Optimierungen“

Dieser wird dem Hauptnutzer angezeigt und andere müssen sich darüber mit ihrer App „verifizieren“, sprich direkt vor Ort sein. Spotify nennt es „Optimierungen“, es ist aber einfach nur eine neue Möglichkeit, um die Sache schwieriger zu machen.

Warum macht Spotify das? Nun, aus demselben Grund wie alle anderen Dienste, man will statt 6 Premiumkonten in einem Abo lieber 6 einzelne Premiumaccounts, was mehr Geld einbringt. Bei anderen klappte das, warum also nicht bei Spotify.

Spotify blickt auf sehr viele „Familien“

Das Familienabo bei Spotify macht übrigens einen „ziemlich großen Anteil (der) Abonnentenbasis aus“. Kein Wunder, immerhin bekommt man hier theoretisch ein Premiumabo für unter 4 Euro im Monat. Doch diese Zeiten sind wohl bald vorbei.

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  1. Krallo 👋
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