SwitchBot Curtain Gardinenschiene 4: Neuer Vorhangroboter startet mit Rabatt

Der Hersteller SwitchBot bringt mit dem Curtain Gardinenschiene 4 einen neuen Vorhangroboter auf den europäischen Markt.

Das nachrüstbare Gerät automatisiert vorhandene Vorhänge an U-Schienen und ist ab sofort erhältlich. Die UVP liegt bei 99,99 €, bei Amazon ist er für 89,99 € gelistet und ein 10 % Gutschein lässt sich derzeit zusätzlich aktivieren. Zu den Neuerungen gehören eine längere Akkulaufzeit, ein abnehmbares Akkumodul und eine kompaktere Bauform.

SwitchBot Curtain 4: Bis zu zwölf Monate Akkulaufzeit

Die neue Battery+-Version kombiniert einen integrierten Akku mit einem zusätzlichen, abnehmbaren Akkumodul. Zusammen stehen 6.400 mAh zur Verfügung, die laut Hersteller für bis zu zwölf Monate Betrieb reichen sollen. Zum Aufladen muss der Motor nicht mehr von der Gardinenschiene entfernt werden.

Alternativ bietet SwitchBot eine Solar-Version an, die bei ausreichender Sonneneinstrahlung den manuellen Ladeaufwand reduzieren soll.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften:

Montage laut Hersteller innerhalb von 30 Sekunden ohne bauliche Veränderungen

Unterstützung für Vorhänge mit einem Gewicht von bis zu 12 kg

Nur 20 mm Wandabstand und 40 mm Abstand zwischen zwei Schienen erforderlich

QuietDrift-Modus mit einer Geschwindigkeit von 0,5 cm pro Sekunde

Positionierungsmagnete sind nicht mehr erforderlich. Selbstschmierende Laufrollen sollen außerdem Reibung und Vibrationen reduzieren.

Smart-Home-Steuerung mit Matter-Unterstützung

Die Vorhänge lassen sich per Zeitplan, SwitchBot-App oder optionaler Fernbedienung steuern. Mit Touch&Go genügt auch ein leichtes Ziehen am Stoff, um den Motor zu aktivieren.

Über einen kompatiblen SwitchBot Hub kommen Alexa, Google Assistant, Siri-Kurzbefehle, SmartThings und Matter hinzu. Mehrere Fenster lassen sich damit in gemeinsame Automationen einbinden.

Der SwitchBot Curtain Gardinenschiene 4 ist ab sofort erhältlich. Gerade das abnehmbare Akkumodul dürfte im Alltag praktisch sein, schließlich entfällt damit die regelmäßige Demontage des gesamten Antriebs. Die Vorgängerversion hatte das allerdings auch schon.

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