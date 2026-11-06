SwitchBot: Neue Matter-Außenleuchten starten für 199,99 Euro

Der Hersteller SwitchBot bringt eine dauerhaft installierbare Außenbeleuchtung mit Matter-Unterstützung für 199,99 Euro auf den Markt.

Die neuen SwitchBot Permanenten Außenleuchten sind ab sofort erhältlich und sollen sowohl dekorative Farbeffekte als auch klassische Beleuchtung ermöglichen. Das 30 Meter lange System lässt sich beispielsweise unter Dachüberständen, an Balkonen oder entlang von Terrassen montieren.

SwitchBot Permanente Außenleuchten mit RGBIC und Matter

Die Beleuchtung kombiniert RGBIC-Technik mit separaten warmweißen und kaltweißen LEDs. Dadurch können mehrere Farben gleichzeitig dargestellt werden, während für den Alltag einstellbares Weißlicht zur Verfügung steht.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

30 Meter Länge mit 72 LEDs in sechs Segmenten

16 Millionen Farben und 2.700 bis 6.500 Kelvin Farbtemperatur

Bis zu 2.600 Lumen Gesamthelligkeit laut Hersteller

IP67 für die Leuchten, IP65 für Steuerung und Netzteil

Bis zu 55.000 Stunden angegebene LED-Lebensdauer

Interessant ist die native Matter-Unterstützung über WLAN. Ein zusätzlicher SwitchBot Hub wird nicht benötigt. Für die Einbindung in ein Matter-System ist allerdings weiterhin ein kompatibler Controller erforderlich.

Unterstützt werden unter anderem Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings und Home Assistant. Damit lässt sich die Beleuchtung auch in herstellerübergreifende Automationen integrieren.

Die SwitchBot-App bietet Zeitpläne, Timer, dynamische Lichteffekte und eine stufenlose Helligkeitsregelung. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht musikabhängige Effekte. Grundfunktionen bleiben über die kabelgebundene Steuereinheit auch ohne WLAN nutzbar.

Die Montage erfolgt mit Klebeband und Schrauben. Verlängerungskabel ermöglichen eine Installation über insgesamt bis zu 36 Meter.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro. Erhältlich ist das System beispielsweise über Amazon. Dort gibt es aktuell auch 20 % Rabattcoupon.

Gerade die Kombination aus dauerhaft montierter Dekorationsbeleuchtung und alltagstauglichem Weißlicht macht das Konzept interessant. Wer ohnehin eine Außenbeleuchtung plant, bekommt hier eine Lösung, die nicht nur zur Weihnachtszeit sinnvoll sein kann.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗