Handel

Temu unterstützt Wero als Zahlungsmethode in seiner App

René Hesse
Von
WERO (KI)

Der Online-Marktplatz Temu unterstützt die europäische Bezahlmethode Wero bereits seit August 2026 in seiner Smartphone-App.

Darüber berichtet das Portal „demoshops“ unter Berufung auf Screenshots eines Lesers. Demnach lässt sich Wero bei Temu schon seit mehreren Monaten als Zahlungsmethode verwenden, ohne dass die Integration bislang größere Aufmerksamkeit erhalten hat.

Temu: Wero-Zahlungen funktionieren bislang nur in der App

Die Unterstützung beschränkt sich nach den vorliegenden Informationen aktuell auf die Temu-App. Wer über die reguläre Website des Online-Marktplatzes einkauft, kann Wero dort noch nicht als Zahlungsmethode auswählen.

Für die technische Zahlungsabwicklung setzt Temu auf den Zahlungsdienstleister Nuvei. Laut demoshops funktionieren sowohl die Bezahlung als auch Rückerstattungen problemlos. Die Angaben beruhen allerdings auf den dort dokumentierten Erfahrungen und sind keine umfassende Prüfung sämtlicher Zahlungsvorgänge.

Die wichtigsten Details im Überblick:

  • Wero ist bei Temu bereits seit August 2026 verfügbar.
  • Die Bezahlung funktioniert derzeit ausschließlich in der Smartphone-App.
  • Auf der Temu-Website wird Wero bislang nicht angeboten.
  • Der Zahlungsdienstleister Nuvei übernimmt die technische Abwicklung.
  • Auch Rückerstattungen sollen über Wero funktionieren.

Wero ist eine europäische Bezahllösung, die eine Alternative zu etablierten internationalen Zahlungsdiensten schaffen soll. Die Unterstützung durch Temu ist deshalb durchaus bemerkenswert. Schließlich handelt es sich um einen chinesischen Online-Marktplatz, während Wero als europäisches Zahlungssystem entwickelt wurde.

Die Integration zeigt zumindest, dass Wero inzwischen auch bei einem international tätigen Handelsunternehmen praktisch eingesetzt wird. Für Kunden bedeutet das eine zusätzliche Zahlungsmöglichkeit, sofern ihre Bank Wero unterstützt.

Dass ausgerechnet Temu die europäische Bezahlmethode bereits seit Monaten anbietet, ist eine interessante Randnotiz zur bisherigen Verbreitung von Wero im Onlinehandel. Die technische Integration allein scheint jedenfalls nicht das größte Hindernis zu sein.

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