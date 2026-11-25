Valve unterstützt bei Steam ab sofort den europäischen Bezahldienst Wero, auch für zukünftige Käufe und Abonnementverlängerungen.

Zumindest in Deutschland ist die neue Zahlungsoption bereits in den Kontoeinstellungen sichtbar. Unter den Zahlungsinformationen lässt sich Wero auswählen und auf Wunsch dauerhaft als Zahlungsmethode hinterlegen.

Steam integriert Wero auch für wiederkehrende Zahlungen

Interessant ist vor allem, dass Valve Wero nicht auf einzelne Einkäufe beschränkt. Der Bezahldienst kann auch für zukünftige Transaktionen und die Verlängerung von Abonnements gespeichert werden.

Nutzer müssen die Zahlungsmethode somit nicht bei jedem Einkauf erneut auswählen. Wer seine Zahlungsinformationen bei Steam verwaltet, findet Wero direkt bei den entsprechenden Optionen.

Steam: Keine Rückerstattungen über Wero

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Steam weist ausdrücklich darauf hin, dass in Deutschland bei Zahlungen über Wero keine Rückerstattungen über diese Zahlungsmethode durchgeführt werden können. Gleiches gilt übrigens für paysafecard.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Rückerstattung generell ausgeschlossen ist. Wer allerdings Wert darauf legt, sein Geld bei einer Rückerstattung über die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückzubekommen, sollte das bei der Auswahl berücksichtigen.

Für den europäischen Bezahldienst ist die Integration in Steam durchaus bemerkenswert. Schließlich geht es hier nicht nur um eine weitere Möglichkeit, ein Spiel zu bezahlen, sondern auch um die dauerhafte Nutzung innerhalb eines etablierten digitalen Shops.

Ob Wero bereits in weiteren Ländern bei Steam verfügbar ist, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. In Deutschland ist die Option jedenfalls angekommen. Und etwas mehr Auswahl beim Bezahlen kann grundsätzlich nicht schaden.

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