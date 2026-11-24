Die Sparkassen erweitern Wero um One-click-Zahlungen, Abonnements und einen optionalen Käuferschutz für Online-Einkäufe.

Die neuen Funktionen sollen Wero vor allem beim Online-Shopping attraktiver machen. Einige sind bereits verfügbar, andere folgen noch im November. Auch bei der Nutzung der eigenständigen Wero-App gibt es Neuigkeiten.

Wero One-click und Abonnements: Das ist neu

Bereits seit Ende September sind wiederkehrende Zahlungen technisch möglich. Kunden können damit beispielsweise Streaming-Abos, Mitgliedschaften oder andere regelmäßige Leistungen bezahlen. Die Freigabe erfolgt einmalig beim Abschluss, anschließend werden die vereinbarten Beträge automatisch abgebucht.

Ende November soll außerdem Wero One-click starten. Dabei hinterlegen Kunden ihre Zahlungsinformationen einmalig bei einem teilnehmenden Händler. Weitere Einkäufe lassen sich anschließend mit einem Klick abschließen, ohne erneute starke Kundenauthentifizierung.

Seit Anfang November gibt es zudem einen Online-Käuferschutz, der den regulären Reklamationsprozess ergänzt. Allerdings mit einer Einschränkung: Jede Sparkasse entscheidet selbst, ob sie diesen Schutz anbietet. Eine flächendeckende Verfügbarkeit ist damit nicht garantiert.

Sparkassen öffnen sich für die eigenständige Wero-App

Eine weitere Änderung betrifft den Zugang zu Wero. Sparkassen-Kunden sollen zeitnah auch die eigenständige App der European Payments Initiative (EPI) verwenden können.

Damit stehen künftig drei Möglichkeiten zur Verfügung:

Wero direkt in der App Sparkasse nutzen

Wero über die eigenständige Wero-App verwenden

Beide Anwendungen parallel einsetzen

Einen konkreten Starttermin nennen die Sparkassen dafür noch nicht.

Nach Angaben der S-Payment waren Ende Oktober 2026 mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland für Wero registriert, davon über 7 Millionen bei den Sparkassen. Europaweit nehmen bereits über 75 Millionen Menschen an Wero teil.

Die neuen Bezahlfunktionen sind durchaus sinnvoll. Entscheidend dürfte allerdings sein, wie viele Händler sie tatsächlich anbieten. Ein schneller Check-out bringt schließlich wenig, wenn Wero dort gar nicht zur Auswahl steht.

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