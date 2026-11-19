Elon Musk hat sich im Gespräch mit der New York Times zu einer durchaus großen Änderung beim Model Y geäußert, denn man denkt bei Tesla darüber nach, ob man alles auf das Model Y L umstellt. Das ist die etwas längere Version des Model Y.

Es sei das, was „sowieso die meisten Menschen mögen“, so der Chef von Tesla. Aber da hört es noch nicht auf, denn man denkt auch über eine Version ohne Lenkrad und Pedale nach, quasi ein vollautonomes Model Y, ein echtes Robotaxi.

Die Frage ist nur, wieso man das Lenkrad und die Pedale entfernen sollte, denn man kann dann nicht mehr selbst fahren und der Platzvorteil dürfte gering bei so einem Auto sei. Aber die Zukunft von Tesla ist autonom und darauf stellt man alles um.

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