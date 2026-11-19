Diese Woche überraschte das Handelsblatt mit einer Meldung zu Volkswagen, in der man über den Schritt zu Google berichtete. Die VW-Marken setzen mittlerweile auf Android Automotive, aber ohne Google-Dienste, was sich bald ändern soll.

Ein Sprecher bestätigte aber auf Nachfrage von heise, dass das doch noch nicht Ende 2027 passiert, wie ursprünglich berichtet. Es ist sogar von „deutlich später“ die Rede, was die Frage aufwirft, ob das überhaupt für 2028 geplant ist oder ob der VW-Konzern die kommende SSP-Plattform (ab 2029/2030) abwarten möchte.

(Die Verbrenner sollen aber den Anfang bei diesem Schritt machen)

Porsche und Audi sind raus

Und es gibt noch eine Neuigkeit, denn nur VW, Skoda und Seat bzw. Cupra werden Google in ihre Autos integrieren und Dinge wie Google Maps oder den Google Play Store anbieten. Die Premiummarken (Porsche und Audi) sind nicht im Deal dabei.

Das überrascht, da sich vor allem Porsche sehr offen gegenüber Google zeigte und es überrascht auch, weil man den hauseigenen Store mit Apps dann nur noch für diese beiden Marken pflegen muss. Wieso man da keine einheitliche Lösung im Konzern anstrebt, ist ein Rätsel. Es wirkt, als wäre die Lage intern etwas chaotisch.

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