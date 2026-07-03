Tesla Model Y: Die neue Version startet global

Das Tesla Model Y L ist eine längere Version des bekannten SUVs, diese wurde vor etwa einem Jahr für China vorgestellt. Jetzt startet sie global, wenn auch vorerst nur in den USA, dort kann man das Tesla Model Y L ab sofort offiziell bestellen.

Für viele wäre eine etwas größere Version des Tesla Model Y auch in Deutschland praktisch, vor allem mit dem Wegfall des Tesla Model X. Könnte kommen, es gab jedenfalls Ende 2025 einen entsprechenden Hinweis für eine EU-Genehmigung.

Tesla könnte dieses neue Model Y L allerdings aus China importieren, das war der Stand von 2025. Vielleicht hat man diesen Plan mit Blick auf die Importzölle aber auch verworfen, immerhin gibt es ja eine Gigafactory in Deutschland. Dort will man die Produktion weiter steigern, sehen wir also vielleicht auch das Tesla Model Y L?

Introducing Model Y Long Wheelbase – now available in the US & Puerto Rico A 3-row, 6-seat configuration that brings exceptional interior space with ample headroom & legroom for all passengers 0-60 in 4.4 seconds

325 miles of range – Front row: Heated/ventilated seats w/… pic.twitter.com/1qFjt1bzkT — Tesla (@Tesla) July 2, 2026

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