Tesla plant zweites Elektroauto für Deutschland

Tesla will noch 2026 den Bauantrag für eine zweite Fabrik in Grünheide einreichen, wie Werksleiter André Thierig im Rahmen eines Events der Automobilwoche heute bestätigt hat. Die finale Entscheidung für den Ausbau stehe jedoch noch offen.

Sollte das aber alles wie geplant ablaufen, dann wird Tesla „nicht noch eine Model-Y-Fabrik bauen“, so viel steht fest. Aktuell wird nur das Model Y von Tesla hier in Deutschland gefertigt. Welches Modell infrage käme, ist aber noch nicht klar.

Das Model 3 kann man eigentlich ausschließen, das ist beliebt, aber nicht beliebt genug und lässt sich günstig aus China importieren. Ein drittes Volumenmodell hat Tesla derzeit aber nicht, was vielleicht der Grund ist, warum man dazu schweigt.

Gerüchte sprechen davon, dass ein günstiger und kompakter SUV, quasi ein kleines Model Y, wieder in Entwicklung sei. So ein Modell wäre perfekt für Europa und für die Auslastung eines weiteren Werks. Offiziell bestätigt ist das bisher aber nicht.

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