Tesla legt überraschende Wendung bei Elektroautos hin

Elon Musk träumte einst davon, dass Tesla bei den Stückzahlen auf dem Level von Volkswagen oder Toyota mitspielen wird, es gab sogar mal die Idee, dass man so groß wie beide zusammen wird. Dann kam vor ein paar Jahren der erste Dämpfer.

Seit dem sinkt die Nachfrage von Tesla und auch 2026 deutet sich bisher nicht das große Comeback des extremen Wachstums an. Die etwas günstigeren Versionen des Tesla Model 3 und Tesla Model Y reichen für das Wachstum nicht mehr aus.

Kein Problem, wie der Chef den Investoren und Fans in den letzten Monaten immer wieder versichert hat, denn Tesla hat den Fokus auf eine autonome Zukunft gelegt. Dabei sieht man diese intern etwas kritischer, wie Reuters jetzt exklusiv berichtet.

Tesla plant einen kompakten SUV

Ja, man arbeitet daran und glaubt daran, geht aber davon aus, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis das weltweit ein lukratives Geschäft ist. Daher gab es jetzt die überraschende Wendung, denn ein günstigeres Modell ist zurück auf dem Plan.

Ein günstiges Elektroauto unter dem Tesla Model 3 wurde vor ein paar Jahren von Elon Musk eingestellt und in der Öffentlichkeit als nicht notwendig bezeichnet. Laut Quelle wird es jetzt aber wieder entwickelt, es wird angeblich ein kompakter SUV.

Mit einer Länge von 4,28 m soll dieser SUV deutlich kürzer als ein Model Y sein, was auf 4,75 m kommt. Dieses Modell soll auch für die autonome Zukunft gedacht sein, im Gegensatz zum Robotaxi wird man es aber auch selbst fahren können.

Dieses Elektroauto befindet sich aber noch in der Entwicklung und kann, wie beim letzten Versuch, jederzeit eingestellt werden. Falls es aber kommt, dann soll es in China, den USA und Europa (also bei uns in der Gigafactory) produziert werden.

Preislich könnten wir hier bei knapp 30.000 Euro landen, vielleicht auch noch ein bisschen darunter. In den nächsten Monaten erscheinen viele neue Elektroautos in dieser Kategorie, es wäre dumm, wenn Tesla da nicht auch aktiv mitmischen würde.