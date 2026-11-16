Überraschung: Der neue James Bond steht fest

Man wollte bis Ende des Jahres den neuen James Bond finden und das hat Amazon heute auch ganz offiziell getan. Und es wurde eine Wahl, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe: Robert Pattinson. Und das hat auch einen sehr simplen Grund.

Grundsätzlich spricht vermutlich nicht viel gegen Robert Pattinson, aber er ist viel zu bekannt als Schauspieler. Eigentlich hat man ja immer wieder angedeutet, dass es ein eher unbekanntes Gesicht werden soll und nicht eines der bekanntesten der Branche. Ein neuer 007-Film wurde bisher allerdings noch nicht final bestätigt.

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