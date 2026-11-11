VW ID.3: Überraschende Wende bei Volkswagen

Eigentlich wollte Volkswagen den VW ID.3 mit dem Neo-Upgrade nach Wolfsburg holen, Mitte 2027 sollte die Produktion in Zwickau enden. Doch das Werk ist, im Moment jedenfalls, sicher, denn dieser Schritt wurde überraschend abgesagt.

Der VW ID.3 Neo wird laut Freie Presse weiterhin in Zwickau vom Band rollen, wie auch der Audi Q4 e-tron und der Cupra Born, das VW-Werk dürfte damit sicher sein. Kurzfristig jedenfalls, wie es beim elektrischen VW ID Golf aussieht, ist unklar.

Doch dieser wurde etwas nach hinten verlagert, das ist jetzt ein Problem für die Zentrale des Konzerns, in Zwickau kann man zunächst aufatmen. Der Konzern selbst steckt noch voll in der Planungsphase für die Zukunft, hier hat man sich noch nicht zu diesem Thema geäußert (aber die Aussage ist von Volkswagen in Zwickau).

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