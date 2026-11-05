Mobilität

Volkswagen: „Den VW ID Golf wird es geben“

Oliver Schwuchow
Von
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen überraschte uns alle am Freitag, als man die Entwicklung des VW ID Golf auf Eis legte. Man könne sich dieses Projekt „gerade schlicht nicht leisten“, wie der VW-Markenchef betonte. Doch der elektrische VW Golf 2.0 wird kommen.

Das Elektroauto wurde nicht komplett eingestellt, wie Volkswagen gegenüber AMS in einem Statement betonte, denn „den ID. Golf wird es geben und er wird auch aus Wolfsburg kommen“. Und er nutzt die ganz neue SSP-Plattform des VW-Konzerns.

Insider von AMS gehen davon aus, dass sich die Entwicklung auch gar nicht so sehr verzögern wird und schon Anfang 2027 wieder anlaufen wird. Der VW ID Golf wird wohl nur wenige Monate später zu Kunden rollen, Anfang der 2030er geht es los.

VW ID Roc kommt vor VW ID Golf

Doch der VW ID Roc hat Vorrang, also der elektrische VW T-Roc, er teilt sich die Basis mit dem VW ID Golf, wie beim Verbrenner auch. Die Plattform (SSP) kommt also „pünktlich“ (sie sollte einst 2026 mit Projekt „Trinity“ starten, von pünktlich ist also schon lange keine Rede mehr), nur der neue Golf 9 wird sich etwas verzögern.

Das macht die Lage bei Volkswagen aber nicht besser, denn man merkt, dass so langsam der Kostendruck massiv steigt, wenn selbst ein Modell wie der Golf nicht mehr sicher im Zeitplan sind. Mal schauen, wie sich das alles bis 2030 entwickelt.

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