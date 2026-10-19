Mobilität

VW ID Cross: Volkswagen reicht günstige Version nach

Oliver Schwuchow
Von

Als der VW ID Cross startete, da wollte Volkswagen über 35.000 Euro haben, was mit Blick auf das Marketing (es sind die „günstigen Elektroautos“) schwierig war. Es ist aber wie bei den anderen drei Modellen davor auch, denn es wird jetzt günstiger.

Wer möchte, der kann den VW ID Cross jetzt auch mit einem 37 kWh großen Akku bei Volkswagen bestellen, es gibt wahlweise 85 kW (116 PS) oder 99 kW (135 PS) als Option (beide fahren 160 km/h). Geladen wird mit bis zu 90 kW und die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 324 km. Preis? Es geht jetzt bei 27.995 Euro los.

Der VW ID Cross Trend mit 85 kW und 37 kWh wird also die Basisversion des SUVs sein und kann ab jetzt im Konfigurator von Volkswagen konfiguriert werden. Da muss man auf viel verzichten, aber wir sind jetzt immerhin bei unter 30.000 Euro.

Mobilität · 19. Oktober 2026

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