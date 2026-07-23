VW ID Cross startet: Volkswagen will 36.525 Euro dafür haben

Volkswagen ist aktuell sehr zufrieden mit den günstigen Elektroautos, aber ein Modell fehlt noch, der VW ID Cross, der vor ein paar Tagen gezeigt wurde. Dieser soll bei 28.000 Euro starten, doch davon sind wir aktuell noch sehr weit entfernt.

Der Konfigurator für den VW ID Cross ist online und es geht bei 36.525 Euro los. In diesem Fall gibt es aktuell aber noch die Kaufprämie von Volkswagen selbst, damit landet man bei 34.025 Euro für den VW ID Cross Life mit 52 kWh (427 km WLTP-Reichweite) und 155 kW (211 PS). Der VW ID Cross Style liegt dann bei 39.110 Euro.

Man startet also, wie bei den anderen Modellen, ganz oben und „arbeitet“ sich dann langsam nach unten. Irgendwann soll der elektrische Cross bei unter 28.000 Euro landen, dann aber vermutlich, wie beim VW ID Polo, ohne die Kaufprämie.

Für den VW ID Cross Style zahlt man also mehr als für ein Tesla Model Y, was mehr Leistung und Reichweite besitzt und größer ist. Und ja, einige suchen die Größe des Cross, das fehlt bei Tesla, aber es soll zeigen, wie teuer das weiterhin ist. Achja, die günstige Basis für unter 30.000 Euro kommt laut Volkswagen im Oktober 2026.

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