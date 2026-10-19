Volkswagen „macht sich bereit“ für eine neue Ära an Elektroautos

Volkswagen spielt schon länger mit dem Gedanken, dass man Elektroautos aus China exportiert und es gibt schon erste Märkte, welche die neue Generation bald auf den Straßen sehen. Europa nicht, noch nicht, denn man „macht sich bereit“.

Es wird Modelle geben, die keinen Sinn in Europa machen, so Thomas Schäfer im Rahmen der Automesse in Paris gegenüber Autocar. Wie der über 5 Meter lange VW ID Era 9X mit Range Extender, sowas verkauft sich in Europa nicht wirklich.

Doch Volkswagen hat in China auch Elektroautos entwickelt, die durchaus eine gute Option für den europäischen Markt wären. Welche das sind, ist nicht klar, das wird sicher auch noch ausgehandelt. Volkswagen könnte mit Elektroautos, die eigentlich nur für China gedacht waren, aber auch VW-Werke in Europa besser auslasten.

Die Modelle aus China sollen allerdings „keine existierenden Modelle ersetzen“, so der VW-Markenchef, sie dienen eher als Ergänzung für Modelle, die Volkswagen im Moment nicht bei uns verkauft. Das dürfte ein spannendes Thema für 2027 werden.

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