VW ID Golf: Überraschende Änderung bei Volkswagen

Volkswagen und die Software, das ist und bleibt ein leidiges Thema, bei dem der Konzern vielleicht nie eine einheitliche und dauerhafte Lösung finden wird. Mal will man schneller sein, mal besser und jetzt will man vor allem viel günstiger sein.

Statt der Software-Entwicklung mit Rivian, in die man sehr viel Geld vor ein paar Jahren investiert hat, könnte in Zukunft bei sehr wichtigen Modellen wie dem VW ID Golf oder VW ID Passat (und bei anderen VW-Marken) eine Änderung anstehen.

Volkswagen mit Software aus China

Wie das Manager Magazin berichtet, diskutiert man den Einsatz von Software aus China hier in Europa, dies sei vor allem deutlich günstiger und könnte den Konzern mehrere Milliarden Euro sparen. Die ersten Reaktionen im Vorstand waren wohl sehr positiv, eine finale Entscheidung steht laut Quelle bisher allerdings noch aus.

Die Frage wäre, Volkswagen wollte die Meldung bisher aber nicht kommentieren, was mit der Rivian-Partnerschaft passiert und ob man sich eventuell auch davon trennt, wie man es jüngst bei Bosch getan hat, um weitere Kosten zu vermeiden.

Doch die ganzen Kurswechsel und neuen Deals kosten doch viel Zeit und es ist vielleicht auch nicht optimal, wenn sich der Konzern strategisch zu sehr auf China fokussiert, man denkt ja auch über den Import von Elektroautos aus China nach und will diese vielleicht sogar hier produzieren. Das Wissen wandert damit nach China.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗