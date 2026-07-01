VW mit China-Technik für Deutschland: Das plant Volkswagen

Die neuen Autos mit VW-Logo in China sind teils moderner und günstiger als das, was die Marke hier in Europa verkauft. Was auch daran liegt, dass man viel mit Partnern vor Ort arbeitet und das Wissen von anderen Marken mit einbaut.

Eigentlich sind die neuen Modelle, bei denen es Verbrenner, Range Extender und reine Elektroautos geben wird, als „Offensive für China“ geplant, sprich speziell für diesen Markt entwickelt. Doch so langsam scheint sich das Blatt zu wenden.

China-Technik besser als unser Stand

Oliver Blume hat bereits angedeutet, dass man die Modelle aus China später auch in Europa anbieten könnte und laut Handelsblatt wird das sogar schon ganz konkret geprüft. Zunächst wäre ein Import möglich und später sogar die Produktion hier in Deutschland. So könnte man die Werke von Volkswagen wieder besser auslasten.

Angeblich prüft VW gerade, wie viel man anpassen müsste, ob man die Software aus China hier nutzen kann und ob das realistisch ist. Entschieden wurde das alles noch nicht, aber ab 2028 könnten „China-Autos“ von VW bei den Kunden stehen.

Zwei Modelle sind derzeit im Gespräch, einmal der VW ID Era 9X, ein sehr großer SUV mit Range Extender, und darüber hinaus ein SUV in der Größe des Touareg, bei dem es sich um ein reines Elektroauto handelt. Der 9X ist vielleicht nicht ganz optimal, da sehr groß, aber ein elektrischer Touareg wäre sicher auch hier beliebt.

Allerdings wäre das auch ein Novum, denn damit würde sich das Blatt wenden und es wäre ein Eingeständnis, dass die Technik aus China mittlerweile so gut ist, dass sie dort entwickelt und dann später für den europäischen Markt angepasst wird.

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