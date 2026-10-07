Wero greift jetzt das klassische Kreditkarten-Abo an

Wir hatten bereits vorab berichtet und nun geht es langsam los: PPRO startet Wero Subscriptions und ermöglicht damit wiederkehrende Zahlungen über Wero ohne Kreditkarte.

Das Angebot richtet sich etwa an Streaming-Dienste, SaaS-Anbieter und Mitgliedschaften. Kunden erteilen einmalig ein dauerhaftes Zahlungsmandat. Danach kann der Händler vereinbarte Beträge automatisch über das Bankkonto einziehen, ohne dass jede Zahlung erneut bestätigt werden muss.

Der Zahlungsinfrastruktur-Anbieter PPRO stellt die technische Infrastruktur unter anderem für rund 40 Zahlungsdienstleister bereit. Nach Unternehmensangaben können Händler eine bestehende Wero-Anbindung für Abonnements weiterverwenden. Ein zusätzlicher Vertrag oder eine weitere Integration sei nicht erforderlich, wie „demoshops“ anmerkt.

So funktionieren Wero Subscriptions

PPRO bietet zwei Varianten an. Bei „Link & Pay“ werden Mandat und erste Zahlung gleichzeitig ausgeführt. Bei „Link only“ wird zunächst nur das Mandat eingerichtet. Das eignet sich beispielsweise für kostenlose Testphasen.

Für wiederkehrende Wero-Zahlungen gelten derzeit folgende Eckdaten:

Abrechnung wöchentlich, monatlich oder jährlich

bis zu 150 Euro pro Woche

bis zu 500 Euro pro Monat

bis zu 5.000 Euro pro Jahr

Widerruf durch Kunde oder Händler möglich

Damit rückt Wero stärker in einen Markt vor, der bisher wesentlich von Kreditkarten geprägt ist. Händler könnten von geringeren Kosten profitieren. Zudem können keine Zahlungen an einer abgelaufenen Kreditkarte scheitern. Wie groß dieser Vorteil in der Praxis ausfällt, hängt allerdings von der Verbreitung von Wero ab.

Ich halte wiederkehrende Zahlungen für einen wichtigen Schritt, wenn Wero zu einer echten europäischen Alternative im Online-Payment werden soll. Gerade bei Abos dürfte sich zeigen, ob Wero über den klassischen Bezahlvorgang hinaus dauerhaft Fuß fassen kann.

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