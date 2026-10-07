Fintech

Wero greift jetzt das klassische Kreditkarten-Abo an

René Hesse
Von
1 Kommentar
WERO (KI)

Wir hatten bereits vorab berichtet und nun geht es langsam los: PPRO startet Wero Subscriptions und ermöglicht damit wiederkehrende Zahlungen über Wero ohne Kreditkarte.

Das Angebot richtet sich etwa an Streaming-Dienste, SaaS-Anbieter und Mitgliedschaften. Kunden erteilen einmalig ein dauerhaftes Zahlungsmandat. Danach kann der Händler vereinbarte Beträge automatisch über das Bankkonto einziehen, ohne dass jede Zahlung erneut bestätigt werden muss.

Der Zahlungsinfrastruktur-Anbieter PPRO stellt die technische Infrastruktur unter anderem für rund 40 Zahlungsdienstleister bereit. Nach Unternehmensangaben können Händler eine bestehende Wero-Anbindung für Abonnements weiterverwenden. Ein zusätzlicher Vertrag oder eine weitere Integration sei nicht erforderlich, wie „demoshops“ anmerkt.

So funktionieren Wero Subscriptions

PPRO bietet zwei Varianten an. Bei „Link & Pay“ werden Mandat und erste Zahlung gleichzeitig ausgeführt. Bei „Link only“ wird zunächst nur das Mandat eingerichtet. Das eignet sich beispielsweise für kostenlose Testphasen.

Für wiederkehrende Wero-Zahlungen gelten derzeit folgende Eckdaten:

  • Abrechnung wöchentlich, monatlich oder jährlich
  • bis zu 150 Euro pro Woche
  • bis zu 500 Euro pro Monat
  • bis zu 5.000 Euro pro Jahr
  • Widerruf durch Kunde oder Händler möglich

Damit rückt Wero stärker in einen Markt vor, der bisher wesentlich von Kreditkarten geprägt ist. Händler könnten von geringeren Kosten profitieren. Zudem können keine Zahlungen an einer abgelaufenen Kreditkarte scheitern. Wie groß dieser Vorteil in der Praxis ausfällt, hängt allerdings von der Verbreitung von Wero ab.

Ich halte wiederkehrende Zahlungen für einen wichtigen Schritt, wenn Wero zu einer echten europäischen Alternative im Online-Payment werden soll. Gerade bei Abos dürfte sich zeigen, ob Wero über den klassischen Bezahlvorgang hinaus dauerhaft Fuß fassen kann.

Fintech · 5. Oktober 2026

Wero bei der DKB: Keine Eile

Das europäische Zahlungssystem Wero wird wohl nicht so schnell bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB) Einzug halten, wie es sich… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden 1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Guido 🌟
    sagt am

    Mein Lieblingsfeature bei Paypal ist das (technische) Kündigen solcher Vereinbarungen. Wenn ein Anbieter dann versucht, noch eine Zahlung abzubuchen, funktioniert das nicht. Ob Wero das dann auch kann?

    Antworten

Mehr entdecken
Deutschland-App startet Testphase in sechs Städten
07.10.26 · Dienste
Volkswagen: So viel kostet der erste Elektro-GTI
07.10.26 · Mobilität
DKB zahlt 4 Prozent aufs Tagesgeld: Das müssen Kunden wissen
06.10.26 · Fintech
Urteil gegen EWE Go könnte Ladepreise deutlich verändern
07.10.26 · Mobilität
Wero bei der DKB: Keine Eile
05.10.26 · Fintech
Jaguar kündigt eine „neue Ära“ für die Marke an
07.10.26 · Mobilität
Mercedes unter Druck: Doch bei Elektroautos dreht sich das Bild
07.10.26 · Mobilität
Bank of Scotland legt beim Tagesgeld noch eine Prämie drauf
02.10.26 · Fintech
Renault deutet elektrischen Espace für Familien an
07.10.26 · Mobilität
norisbank: 2,5 Prozent Zinsen und 120 Euro Wechselprämie
02.10.26 · Fintech
Du bist hier: Wero
mobiFlip / News / Fintech / Wero greift jetzt das klassische Kreditkarten-Abo an