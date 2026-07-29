Fintech

Wero ermöglicht bald Zahlungen für Abonnements

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WERO (KI)

Wero führt bald Zahlungen für Abonnements ein und startet die Funktion zunächst mit einer deutschen Bank.

Laut der Wero-API unterstützt die VR Bank RheinAhrEifel eG als erste Bank sogenannte „Subscription Payments“. Die Bank gehört zur genossenschaftlichen Volksbank-Gruppe.

Die neue Funktion könnte es grundsätzlich ermöglichen, wiederkehrende Zahlungen über Wero abzuwickeln. Konkrete Angaben dazu, welche Anbieter oder Dienste die Funktion bereits nutzen können, liegen allerdings noch nicht vor.

Quelle: WERO-API

Wero Subscription Payments für Streaming und Mitgliedschaften

Als mögliche Einsatzbereiche kommen beispielsweise Streaming-Abos oder Mitgliedschaften in Fitnessstudios infrage. Ob und wann entsprechende Anbieter Wero tatsächlich für wiederkehrende Zahlungen integrieren, ist derzeit offen.

Ich finde die Erweiterung grundsätzlich interessant, weil wiederkehrende Zahlungen ein naheliegender Anwendungsfall für einen Bezahldienst wie Wero sind. Entscheidend wird für mich aber sein, wie schnell weitere Banken und Händler die Funktion tatsächlich unterstützen. Bei den Banken sind viele ja leider noch zögerlich.

Info

Wero ist eine europäische Zahlungslösung. Nutzer können die Funktion über ihre Banking-App oder die Wero-App einrichten, ein Bankkonto verbinden und anschließend Zahlungen an Kontakte, im Handel oder im Internet durchführen.

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