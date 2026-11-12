„Wir entwickeln einen Opel“: China-Technik ist nur die Basis
Stellantis setzt in der aktuell schwierigen Lage (wie viele große Konzerne) noch mehr auf die Zusammenarbeit der Marken und wenn jemand etwas hat, was von Vorteil ist, dann nutzen das andere. Wie Opel, die einen SUV mit China-Technik von Leapmotor in Entwicklung haben. Aber warum sollte man dann Opel kaufen?
Das wird sich erst noch zeigen, aber „wir entwickeln einen Opel“, wie Markenchefin Rebecca Reinermann im Rahmen des Automobilwoche Kongress betont. Antrieb, Akku und andere Dinge kommen zwar von Leapmotor, auch die Plattform, aber die Sitze und andere Dinge gestaltet Opel. Reicht sowas aber in Zukunft noch aus?
Schwer zu sagen, daher werden die Marken von Stellantis mehr auf Emotionen setzen, denn „die Marke gibt dem Produkt eine Bedeutung“. Heißt am Ende, dass man für die Optik und das Logo bei manchen Modellen im Konzern mehr zahlt.
Das ist in der Branche nicht neu, im Gegenteil, aber dieser Trend nimmt zu und vor allem mit immer mehr Technik aus China, die aber entsprechend für die Kunden in Europa anders verpackt wird. Schaut man sich aber andere Branchen an, dann dürfte das in Europa funktionieren (wenn auch nur mit sehr viel Marketing).
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ähm… Wer soll denn da angeblich einen „Opel entwickeln“? Wer sich die Kompetenz-Matrix bei Stellantis anschaut und dazu noch die Anzahl der Mitarbeiter im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim kennt, wird schnell feststellen, dass da außer Design-Anpassungen (Markengesicht) und Feinabstimmung eigentlich nichts mehr groß kommen kann.
Die Frage, die sich am Ende stellt, warum sollte irgendein Fahrzeug überhaupt noch aus Europa kommen? Es ist in China günstiger und besser zu bauen.
Daran wird kein Weg vorbeiführen, denn auf lange Sicht werden die europäischen Kunden nicht bereit sein, den höheren Preis für europäische Fahrzeuge zu zahlen
Die Frage ist, warum sollte in Europa überhaupt noch irgendein Produkt hergestellt werden? Nahezu alles ist in China günstiger und besser zu bauen.