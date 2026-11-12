„Wir entwickeln einen Opel“: China-Technik ist nur die Basis

Stellantis setzt in der aktuell schwierigen Lage (wie viele große Konzerne) noch mehr auf die Zusammenarbeit der Marken und wenn jemand etwas hat, was von Vorteil ist, dann nutzen das andere. Wie Opel, die einen SUV mit China-Technik von Leapmotor in Entwicklung haben. Aber warum sollte man dann Opel kaufen?

Das wird sich erst noch zeigen, aber „wir entwickeln einen Opel“, wie Markenchefin Rebecca Reinermann im Rahmen des Automobilwoche Kongress betont. Antrieb, Akku und andere Dinge kommen zwar von Leapmotor, auch die Plattform, aber die Sitze und andere Dinge gestaltet Opel. Reicht sowas aber in Zukunft noch aus?

Schwer zu sagen, daher werden die Marken von Stellantis mehr auf Emotionen setzen, denn „die Marke gibt dem Produkt eine Bedeutung“. Heißt am Ende, dass man für die Optik und das Logo bei manchen Modellen im Konzern mehr zahlt.

Das ist in der Branche nicht neu, im Gegenteil, aber dieser Trend nimmt zu und vor allem mit immer mehr Technik aus China, die aber entsprechend für die Kunden in Europa anders verpackt wird. Schaut man sich aber andere Branchen an, dann dürfte das in Europa funktionieren (wenn auch nur mit sehr viel Marketing).

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